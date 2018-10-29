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«Женихи» Дунаевского: Премьера в пермском театре «У Моста»

Культура

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«Женихи» Дунаевского: Премьера в пермском театре «У Моста»
Пермский театр «У Моста»

Пермь, 29 октября 2018, 18:11 — REGNUM  Пермский театр «У Моста» представит очередную премьеру: на этот раз зритель увидит спектакль-оперетту «Женихи», созданную Исааком Дунаевским, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

Произведение создано в 1927 году, однако актуальность сохраняет и по сей день. Оперетта высмеивает мещанские нравы в эпоху НЭПа.

«Полна ярких афоризмов, внезапных ходов и поворотов сюжета, музыкальных цитат. Неожиданно по ходу спектакля возникают темы А.Г. Рубинштейна, Н.А. Римского-Корсакова, Ж. Бизе и даже Р. Вагнера! Актеры будут петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. На сцене очень бережно и максимально близко к материалу воссоздана атмосфера времени — эпохи НЭПа», — отмечают в театре.

Напомним, пермский театр «У Моста» снискал популярность как в России, так и за рубежом благодаря особой мистической атмосфере, присутствующий в постановках театра.

Театр является лауреатом многочисленных престижных премий, в том числе премии «Золотая маска», полученной за спектакль «Калека с Инишмана», поставленный по пьесе известного драматурга Мартина Макдонаха.

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Общественная жизнь Пермского края
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