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В Москве пройдет X Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

Культура

Пять концертов представят уникальную программу для виолончели

В Москве пройдет X Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO
PIRO4D
Виолончель

Москва, 29 октября 2018, 17:52 — REGNUM  С 11 по 23 ноября в Москве пройдет X Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO. Единственный в России фестиваль виолончельной музыки в десятый раз представит ее поклонникам не только концерты камерной и симфонической музыки, но и популярные ныне кроссовер-проекты, и даже театральные постановки. И в 2018 году основатель форума, известный виолончелист Борис Андрианов сформировал интересную программу. Афиша концерта открытия фестиваля в престижной зале «Зарядье» впечатляет даже специалистов: российская премьера пьесы Гия Канчели «Т — S — D» для виолончели с оркестром, написанное для Бориса Андрианова и Концерт для виолончели с оркестром, написанный для Давида Герингаса итальянским композитором Сильвией Коласанти. Особенное удовольствие меломанам доставит выступление уникального сводного виолончельного оркестра под управлением Давида Герингаса.

Концерты пройдут в Москве 14, 17, 21 и 23 ноября.

В 2018 году VIVACELLO впервые выйдет за пределы столицы — концерты также пройдут в Санкт-Петербурге и Тбилиси.

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Культурная хроника
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