«Я люблю тебя, жизнь…»: в Москве пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона

Москва, , 17:15 — REGNUM 3 ноября на сцене московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова состоится концерт памяти Иосифа Кобзона «Я люблю тебя, жизнь…». Оперный коллектив решил отдать дань уважения блестящему певцу и глубокому человеку, скончавшемуся два месяца назад после продолжительной и мужественной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Солисты труппы Александр Захаров, Илья Кузьмин, Агунда Кулаева, Василий Ладюк, Максим Пастер, Алексей Татаринцев, Георгий Фараджев в сопровождении оркестра под управлением Юрия Меняника исполнят песни из репертуара маэстро. Следует напомнить, что за свою долгую творческую жизнь Иосиф Давыдович спел сотни, и даже по некоторым подсчетам до 3 тысяч, песен.