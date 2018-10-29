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«Я люблю тебя, жизнь…»: в Москве пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона

Культура

Концерт состоится в театре «Новая опера» в Москве

«Я люблю тебя, жизнь…»: в Москве пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Иосиф Кобзон

Москва, 29 октября 2018, 17:15 — REGNUM  3 ноября на сцене московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова состоится концерт памяти Иосифа Кобзона «Я люблю тебя, жизнь…». Оперный коллектив решил отдать дань уважения блестящему певцу и глубокому человеку, скончавшемуся два месяца назад после продолжительной и мужественной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Солисты труппы Александр Захаров, Илья Кузьмин, Агунда Кулаева, Василий Ладюк, Максим Пастер, Алексей Татаринцев, Георгий Фараджев в сопровождении оркестра под управлением Юрия Меняника исполнят песни из репертуара маэстро. Следует напомнить, что за свою долгую творческую жизнь Иосиф Давыдович спел сотни, и даже по некоторым подсчетам до 3 тысяч, песен.

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Культурная хроника
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