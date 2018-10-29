Закари Ливай в восторге от роли супергероя Шазама

Лос-Анджелес, США, , 17:06 — REGNUM Звезда предстоящего фильма Warner Bros. и студии DC «Шазам» Закари Ливай заявил в интервью журналистам, что он был просто в восторге от того, что ему удалось сыграть супергероя. Об этом 29 октября сообщил портал Comicbook.

Актёр рассказал, что во время съёмок одной из сцен ему пришлось встать в героическую позу, при этом сияние символа молнии на груди Шазама прорывалось сквозь туман. Ливай отметил: после того, как он увидел результат съемок на мониторах, он подумал, что все это смотрится «очень круто». В тот момент он поймал себя на мысли, что хочет выглядеть так постоянно.

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Напомним, ранее Закари Ливаю не предоставили возможность сыграть полноценную роль супергероя, хотя он появился в фильмах киновселенной Marvel: в трилогии про Тора он исполнил роль Фандрала.

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