Ярославскому музею передадут письма родственников Леонида Собинова

Ярославль, , 17:02 — REGNUM 31 октября ярославскому мемориальному дому-музею великого русского певца Леонида Собинова передадут переписку сводной сестры Собинова Евпраксии Витальевны со своей кузиной. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая мемориальным домом-музеем Алла Аносовская.

Представитель французской ветви семьи Собиновых Элен Музиллек впервые посетила Ярославль в 2016 году и подарила музею загранпаспорт своей бабушки Ольги Васильевны Свойкиной, которая была сводной кузиной Леонида Собинова.

Отец Леонида Собинова — Виталий Собинов, после смерти супруги, женился на Фаине Свойкиной и эти два семейства породнились. Свойкины жили на Голубятней улице (нынешняя Терешковой), а Собиновы на Срубной (теперь — Собинова). Дети между собой дружили, и эта дружба сохранилась на всю жизнь.

Так получилось, что часть семьи Собинова оказались после революции по Франции. Элен привезет переписку своей бабушки Ольги Васильевны Свойкиной с Евпраксией Витальевной Собиновой, они были кузинами. Евпраксия Витальевна вышла замуж, уехала за границу и прожила всю жизни за границей. Она умерла во Франции в 1971 году», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая мемориальным домом-музеем Л.В. Собинова Алла Аносовская.

В музее есть фотография Евпраксии Витальевны Собиновой и письмо ее мужа, который сообщает о кончине сестры Леонида Собинова.

В музее еще не знают, сколько именно и каких писем им привезут, но считают, что эти письма представляют большую ценность для музея.