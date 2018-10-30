Русские мультфильмы едут на зарубежные экраны

Канны, Франция, , 05:01 — REGNUM На фестивале в Каннах в рамках мероприятия MIPCOM (международный теле‑ и кинорынок) российские компании показали неплохой результат. О том, как удалось добиться вызывающих уважение показателей качества, заинтересовавших представителей международного проката, рассказывает автор ИА REGNUM Алена Сычева.

Самые успешные проекты связаны с деятельностью российских мультипликаторов. Международные дистрибьюторы высоко оценили продукцию компании СТС-Медиа, чей мультсериал «Три кота» будет показан в 170 странах мира. Успешный опыт, полученный в ходе эксперимента на «Котах», будет распространен, похоже, и на другие проекты — как СТС-Медиа, так и компании СТВ (Студия «Мельница»).

От молодых компаний старается не отставать и легендарный Союз-мультфильм, чьи проекты также вызывают интерес зарубежных партнеров — США, Китая, Франции, Индии и Великобритании. Интересно, что те же страны плюс Канада проявили интерес к старт-апам компании Мастерфильм, в числе которых картина с многообещающим названием «Почему зомби-овощи охотятся на моего дядю».

Читайте статью «Фиксики», «Три кота» и «Царевны»: российскую анимацию, наконец, заметили и другие публикации Алены Сычевой о современном кинематогорафе.