Чайные традиции и волшебные путешествия: новый комикс от российского автора

Салехард, , 17:30 — REGNUM Издание Live Bubbles выпустило новую книгу российского комиксиста Юлии Никитиной «НеобыЧАЙное путешествие». Комикс будет доступен для заказа с 5 ноября, сообщает автор книги в своей официальной группе «Вконтакте».

Книга Юлии Никитиной рассказывает о путешествии по разным уголкам света и необычных традициях чаепития. Это история о новых встречах, удивительных открытиях и историях, которыми делятся за чашечкой чая с друзья, сообщает автор комикса.

История о чаепитии, состоящая из 32 страниц, не поступит в прямую продажу из-за небольшого тиража. Однако книга будет доступна для заказа напрямую у издательства.

Напоминаем, что также осенью состоится выход готического комикса «Фольклорист» от сценариста Кирилла Глебова и художницы Жени Карпухиной. Сюжет графического романа разворачивается в середине XIX века. В основу комикса легли верования, предания и суеверия народов, населявших Российскую Империю того времени. Также в октябре российская мангака Олеся Холодчук выпустила первую часть своей фантастической истории «Инопланетные истории», рассказывающей об инопланетных народах, населяющих космическую систему Си.

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