Саша Барон Коэн снимется в фильме Аарона Соркина про судебный процесс в США

Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM Режиссёр, сценарист и продюсер Аарон Соркин, известный зрителям по фильмам «Большая игра», «Социальная сеть» и «Студия 60 на Сансет Стрип» снимет картину «Дело Чикагской семёрки». Главную роль в ней исполнит Саша Барон Коэн. Об этом 28 октября сообщил портал Empire.

В основу фильма ляжет история реального судебного процесса 60-х годов XX века, в рамках которого в отношении участников акции против войны во Вьетнаме, прошедшей в 1968 году в Чикаго, были предъявлены обвинения в заговоре против правительства США. В 2007 году режиссёр Бретт Морген выпустил анимационную документальную ленту «Чикагская десятка», посвящённую этим событиям. Отмечается, что она также ляжет в основу будущего фильма Соркина.

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Напомним, изначально должность режиссёра картины занял Стивен Спилберг, однако из-за серьёзных проблем с производством он вынужден был переключить своё внимание на другие проекты. Авторство сценария принадлежит Аарону Соркину.

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