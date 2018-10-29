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Майкл Рукер назвал решение Disney об увольнении Джеймса Ганна «ужасным»

Культура

При этом актёр сказал, что решение Warner Bros. назначить его на должность сценариста и режиссера «Стражей галактики» является правильным

Лос-Анджелес, США, 29 октября 2018, 14:19 — REGNUM  Актер Майкл Рукер назвал «ужасным» решение Disney уволить Джеймса Ганна с поста режиссёра третьей части фильма «Стражи галактики». Об этом 28 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1056735556250546176

Издание отмечает: несмотря на то, что Рукер был не настолько откровенен, как его коллега Дэйв Батиста, он всё же выразил своё отношение к произошедшему. При этом актёр заявил: он считает правильным решение назначить Ганна на пост режиссёра и сценариста сиквела «Отряда самоубийц». По мнению автора материала, учитывая склонность Ганна брать в свои проекты близких ему людей, не исключено, что во второй части фильма зрители увидят в том числе и Рукера.

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Напомним, 9 октября 2018 года стало известно, что Джеймс Ганн напишет сценарий для фильма «Отряд самоубийц 2». Стоит отметить, что компании Warner Bros. и DC пока что не выступили с официальным заявлением о назначении Ганна на пост режиссёра второй части картины.

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