Печаль без слез: в Москве простились с Николаем Караченцовым — фоторепортаж

Москва, , 14:34 — REGNUM В Москве простились с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. На церемонию прощания в театр «Ленком» пришли тысячи человек — коллеги, родственники и поклонники таланта любимца публики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания началась в 9 утра. К этому времени решением московских властей перекрыли Малую Дмитровку. Среди участников церемонии, помимо членов семьи Николая Караченцова было множество известных деятелей культуры и искусства: певец Олег Газманов, актриса Инна Чурикова, режиссер Марк Захаров, актер и педагог Дмитрий Певцов, министр культуры РФ в 2000—2004 годах, театровед Михаил Швыдкой, зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов и многие другие.

Во время панихиды присутствующие старались больше улыбаться и не показывать слез. Как отметила вдова Караченцова актриса Людмила Поргина, таким было желание актера. На сцене собралось все друзья актера, звучало множество тёплых слов. Тело артиста вынесли из родного театра под бурные аплодисменты и крики «браво». Николая Караченцова похоронят на одной из центральных аллей Троекуровского кладбища.

Смотрите галерею к статье