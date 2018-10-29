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Новгородский фестиваль музыкальных древностей признан событием года

Культура

Фестиваль «Словиша» получил национальную премию в области событийного туризма как лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов

Новгородский фестиваль музыкальных древностей признан событием года
Иллюстрация: Сulture.novreg.ru
Музыканты

Великий Новгород, 29 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Новгородский фестиваль музыкальных древностей «Словиша», который уже во второй раз состоялся в Великом Новгороде в августе 2018 года, занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, награждение победителей состоялось 27 октября в Нижнем Новгороде.

Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» получил музыкальный фестиваль «КИНОпробы. Solstice» — он прошёл в июне 2018 года в Окуловке Новгородской области. Кроме того, специальным призом был отмечен международный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия» — он ежегодно проводится в посёлке Тёсово-Нетыльский.

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Кроме того, «Словиша» и «КИНОпробы» вошли в топ-200 фестивалей России.

В туристическом офисе «Русь Новгородская» рассчитывают, что победа в номинациях Национальной премии будет способствовать привлечению новых туристов в регион.

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Напомним, Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards присуждается с 2012 года по итогам открытого конкурса проектов. В этом году на победу претендовали около 200 проектов из 44 регионов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Словиша» впервые состоялся в Великом Новгороде в 2017 году. Его символом стали старинные гусли, найденные на раскопках в Новгороде. Фестиваль проводится в память о новгородском исследователе средневековых музыкальных инструментов Владимире Поветкине и собирает специалистов по народной инструментальной культуре из разных стран.

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