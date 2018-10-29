Пи Дидди действительно боится клоунов: рэпера разыграли в прямом эфире

Нью-Йорк, США, , 13:18 — REGNUM В сети набирает популярность видеоролик, в котором жестко разыграли популярного рэпера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Он был опубликован 29 октября на сайте Medialeaks.

Случай произошёл в эфире шоу Эллен Дедженерес (The Ellen Show). В какой-то момент ведущая спросила музыканта, является ли правдивым слух о том, что он боится клоунов. «Это невозможно», — сказал на это Пи Дидди, добавив, что клоуны никогда не смогут напугать его. В этот момент из ящика, стоящего рядом с его креслом, с криком выпрыгнул клоун, похожий на Пеннивайза из фильма «Оно». Это заставило рэпера выпрыгнуть из кресла.

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Напомним, Шон Комбс является одним из самых влиятельных и состоятельных фигур в мире хип-хопа. Слух о том, что он страдает кулрфобией (боязнью клоунов) ходит по сети много лет. О своей боязни клоунов также заявляли такие известные актёры как Роберт Паттинсон и Джонни Депп.

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