Полнометражка по популярному аниме-сериалу KonoSuba выйдет в 2019 году

Токио, , 12:30 — REGNUM Полнометражное аниме «Да будет благословенен этот прекрасный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! или KonoSuba) выйдет на большие экраны в 2019 году. Об этом 29 октября сообщил портал Tokyo Otaku Mode.

https://twitter.com/TokyoOtakuMode/status/1056736509800394752

Над созданием картины будет работать та же команда, которая выпустила два сезона одноимённого аниме-сериала. Руководит ей режиссёр Канасаки Такаоми. Производством займется кинокомпания J.C.Staff. Отмечается, что в новом проекте будут участвовать все прежние актёры, подарившие свои голоса персонажам.

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Напомним, в основу аниме-сериала «Да будет благословенен этот прекрасный мир!» (в России он также известен под названием «Богиня благословляет этот прекрасный мир!») легла серия комедийных романов писателя Нацумэ Акацуки. Главными героями произведений являются школьник-затворник Кадзума Сато и богиня Аква, которые попали в параллельный мир, живущий по законам MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра).

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