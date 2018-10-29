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В Тамбове памятник XIX в. отремонтируют за 19 млн рублей

Культура

В городе ищут подрядчика для ремонта здания присутственных мест и окружного суда

Тамбов, 29 октября 2018, 12:11 — REGNUM  В Тамбове отремонтируют памятник регионального значения «Здание присутственных мест и окружного суда», построенный в середине XIX в. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещенные на сайте госзакупок, ремонт обойдется почти в 18,5 млн рублей.

Конкурс был объявлен 26 октября. Согласно документам, в здании необходимо провести капитальный ремонт. В частности, строители должны отремонтировать крышу и полы, заменить несущие конструкции, привести в порядок фасад, заменить окна и отремонтировать инженерные системы.

ИА REGNUM напоминает, что здание присутственных мест и окружного суда находится по адресу улица Советская, 118. Оно было признано памятником регионального значения в 1991 году. Дом был построен в середине XIX в.

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