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Один из небоскребов Сан-Франциско предложено превратить в «башню Саурона»

Культура

Поклонники творчества Джона Толкина разместили в сети соответствующую петицию

Один из небоскребов Сан-Франциско предложено превратить в «башню Саурона»
Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия
Башня Саурона

Вашингтон, 29 октября 2018, 11:14 — REGNUM  Поклонники романа «Властелин колец» Джона Толкина создали в сети петицию, в которой они предложили превратить небоскреб Salesforce города Сан-Франциско в «башню Саурона». Об этом 29 октября сообщил портал Comicbook.

На момент написания этой заметки петицию подписали 9871 человек. Суть идеи поклонников творчества британского писателя заключается в том, чтобы всего на один день в году, в Хэллоуин, разместить на здании Salesforce глаз Саурона. Конкретных предложений по технической реализации этого проекта в петиции не приводится.

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Напомним, Саурон — главный антагонист романа «Властелин колец» Джона Толкина. Его башня, получившая название Барад-дур является столицей Мордора — области, название которой переводится с вымышленного языка как «страна Тьмы» или «царство теней».

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