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«Крымский мост»: премьера фильма в концертном зале «Зарядье» в Москве

Культура

Романтическая комедия на фоне грандиозной стройки

Москва, 29 октября 2018, 10:45 — REGNUM  29 октября в концертном зале «Зарядье» в Мосвке состоится премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Ставшая популярной еще до выхода на большой экран картина рассказывает о романтических отношениях молодых людей на фоне грандиозной стройки Керченского моста. Сценарий трогательной и героической комедии написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В главных ролях популярные отечественны актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко, Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Софья Зайка.

На экраны страны кинофильм выйдет 1 ноября.

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Культурная хроника
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