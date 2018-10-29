«Крымский мост»: премьера фильма в концертном зале «Зарядье» в Москве

Москва, , 10:45 — REGNUM 29 октября в концертном зале «Зарядье» в Мосвке состоится премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью». Ставшая популярной еще до выхода на большой экран картина рассказывает о романтических отношениях молодых людей на фоне грандиозной стройки Керченского моста. Сценарий трогательной и героической комедии написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В главных ролях популярные отечественны актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко, Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Софья Зайка.

На экраны страны кинофильм выйдет 1 ноября.