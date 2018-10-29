На катамаранах по Тофаларии

Михаил Пустовой, , 11:38 — REGNUM

Сюжет разворачивается в Восточных Саянах, в глухих даже по сибирским меркам местах Тофаларии, там, где едва проходимые лесные дороги упираются в реки. И тогда «Уралы» километр за километром пробиваются вверх по течению, ровно до того места, где их заменят нетрезвые каюры с лошадьми. А вокруг будут простираться заросшие тайгой отроги гор, в которые охотники-тофы иногда отправляются за мясом. Притоки Енисея здесь не пестрят человеческими поселениями, но знамениты своими порогами. И по ним несутся три катамарана с экипажами из Пензы. Обо всем этом в фильме Владимира Медведева «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой — Гутара — Тагул».

Тофалария — это где? Эта географическая локация с причудливым названием лежит на стыке окраин Иркутской области и Красноярского края, к которым примыкают тувинская глушь и горная Бурятия. Тофалары или тофы — дают ей это название; они малый народ численностью восемь сотен человек с неторопливым ритмом жизни; Тофалария оказалось едва затронутой русским заселением Сибири. Люди с «Большой земли» периодически появляются в Тофаларии ради ее девственной природы. Известный фотограф Сергей Карпухин как-то в одиночку исходил многие хребты и болота этой части Восточных Саян.

Цитата из к/ф «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой – Гутара – Тагул». реж Владимир Медведев. 2018. Россия Цитата из к/ф «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой – Гутара – Тагул». реж Владимир Медведев. 2018. Россия

Впрочем, вернемся к нашим пензенским героям. Их девять: восемь мужчин, включая альпиниста и автора блестящих фильмов Владимира Чистикова, и одна женщина. И не все из них опытные туристы-водники, а один из трех их катамаранов имеет неприличное имя «Хохол», из-за расцветки гондол. В конце фильма двух мужчин напоят водкой и бросят в объятия Тагула. Но это заслуженное и ритуальное испытание их поджидает спустя две недели от начала этой истории, полной мокрых приключений в виде кувырков в порогах и прижимах и аварий на горной реке Мурхой. Там руководитель экспедиции — Владимир Медведев, мужчина средних лет с густыми усами, даже утопит видеокамеру, когда его выбросит из катамарана в холодные воды.

Почему я порекомендую эту кинокартину? Любительский фильм с неидеальным названием «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой — Гутара — Тагул» нельзя объявить сильной работой. Создатель ослабляет восприятие длиннотами, закадровый голос хромает, а музыкальный ряд от «Любе» — это уж слишком некультурно. Но фильм, через призму видов сплава и дымков от костров на стоянках среди кедров, открывает перед зрителем что-то по-настоящему удаленное от городской цивилизации и более глухое, чем сокровенные места Алтая. Дикая тофаларская тайга в разгар лета полностью зеленая и плотно обступает извилистые реки, давая гнусу все шансы лютовать. Временами виднеются голые вершины Восточных Саян, скалы сжимают реки каньонами, а затем расступаются, и открываются туманные долины, где рано или поздно встретятся причалы изолированной деревни Верхняя Гутара.

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