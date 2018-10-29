Lucasfilm отказалась от спин-оффа про Бобу Фетта в пользу другого фильма

Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM Фильм про Бобу Фетта «на 100% мертв», заявила глава кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кэннеди. Об этом 28 октября сообщил портал The Huffington Post.

Кэннеди сказала об этом во время интервью, которое она дала журналисту Эрику Веберу. Когда тот спросил её о судьбе картины, продюсер ответила, что этот проект закрыт. Вместо него компания Lucasfilm решила сосредоточится на производстве фильма «Мандалорец».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Disney анонсировала фильм «Мандалорец» (The Mandalorian). Снимать его будут режиссёры Тайка Вайтити и Брайс Даллас Ховард. В центре повествования будет находиться воин-мандалорец, путешествующий по краю галактики, вдали от Новой Республики.

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