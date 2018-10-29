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Лидером российского кинопроката стал мультфильм «Смолфут»

Культура

Картина «Веном» отступила на третью позицию

Лидером российского кинопроката стал мультфильм «Смолфут»
Цитата из м/ф «Смолфут». реж Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг. 2018. США
Йети

Москва, 29 октября 2018, 10:00 — REGNUM  Первое место в российском кинопрокате по итогам выходных (в период с 25 по 28 октября) заняла анимационный фильм «Смолфут». Картина собрала 240,9 млн рублей. Об этом 28 октября сообщил портал Kinobusiness.

Вторую строчку рейтина заняла российская картина «Несокрушимый», ей удалось собрать 97,8 млн рублей. На третьей позиции оказался фильм «Веном», его общая сумма кассовых сборов в России составила уже более 2017,7 млн рублей. В топ-5 также вошли ленты «Репродуция» (70,3 млн рублей) и «Хэллоуин» (52,9 млн рублей за выходные, общие сборы — 209,6 млн рублей).

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Напомним, мультфильм «Смолфут» снял режиссёр Бонн Редфорт, главных персонажей в нём озвучили такие актёры, как Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Дэнни Де Вито и Джина Родригес. Одному из персонажей свой голос подарил баскетболист NBA Джеймс Леброн.

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