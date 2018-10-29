Молодёжный театр СФУ «Шлагбаум» получил диплом за лучший спектакль

Красноярск, , 09:32 — REGNUM Молодёжный театр Сибирского федерального университета «Шлагбаум» получил признание на X Всероссийском фестивале любительских театров Урала и Сибири — диплом за лучший спектакль по мнению зрительского жюри. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что фестиваль проходил с 19 по 23 октября 2018 года в посёлке Ростовка Омской области. Разбор спектаклей был очень строгим и профессиональным, без скидок на то, что актёры — любители, и условия работы и возможности театров отличаются от профессиональных.

«Мы получаем признание зрительского жюри на этом фестивале уже в третий раз, — отметила режиссёр театра Людмила Ефимова, — и эта награда для нас является очень почётной, ведь мы ставим свои спектакли для зрителя, и если нам удалось затронуть зрительское сердце, значит, мы всё делаем правильно».

В свою очередь, член жюри, заведующая театральным отделом Государственного Российского Дома народного творчества Марина Куц сообщила, что видела много постановок представленной пьесы, однако самую лучшую показали ребята из Красноярска.

В вузе отметили, что наград от жюри оказалось так много, что для финальной фотографии с дипломами пришлось задействовать руки всех актёров и группы поддержки: всего шесть дипломов, три маски (золотую и спецпризы) и две куклы. Кроме коробок с декорациями, актёры увезли домой радостные впечатления, адреса новых друзей и желание вернуться сюда ещё раз.

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