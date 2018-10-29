В Петербурге впервые пройдет Молодёжный кинорынок Cinemarket

Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге со 2 по 4 ноября в творческом пространстве «Пальма» пройдет Молодежный кинорынок Cinemarket 2018. Событие организуется как масштабная деловая площадка, объединяющая ведущих российских продюсеров дебютного и независимого кино, представителей кино‑ и телекомпаний, а также начинающих сценаристов и режиссеров.

Программа кинорынка включает в себя питчинги кино‑ и телепроектов, образовательную и деловую секции, а также кинопоказы. В частности, питчинги станут ключевыми сессиями. Представления проектов пройдут в категориях «Полный метр», «Короткий метр», «Хай-концепт сериалы» и «Work-in-Progress: проекты на стадии разработки». Всего на участие подали 263 заявки, из них около 30 проектов представят жюри.

Особое внимание в программе уделят проблеме продвижения дебютного кино. В панельной дискуссии «Новая дистрибуция: продвижение дебютов» примут участие представители сервисов «ВКонтакте», ivi.ru, Start.ru, Okko, Cinepromo, краудфандинговой платформы Planeta.ru и кинотеатра «Англетер».

Отдельный фокус получит направление телесериалов. Помимо тематического питчинга и Q&A сессии с представителями канала ТВ-3, пройдет мастер-класс, посвященный современным трендам российских сериалов, от известного продюсера кино и телевидения Игоря Мишина.

На Круглом столе «Продюсеры в поисках авторов: правильное представление проектов» обсудят, как эффективно подавать и продавать свои идеи. Модератором встречи выступит креативный продюсер канала ТВ-3 Анна Гудкова. В обсуждении примут участие продюсеры Екатерина Филиппова, Юлия Мишкинене, Игорь Мишин и другие.

Режиссеры Анна Меликян, Алексей Нужный, Антон Бильжо станут участниками дискуссии «Нужно ли режиссёру быть продюсером своих фильмов». Их коллеги, начинающие профессиональный путь в кино — Александр Хант и Борис Гуц — в отдельной сессии поделятся собственным недавним опытом запуска своих дебютных картин.

Организатор Cinemarket 2018 — Кино. Платформа Potential, существующая с 2014 года. Проект поддерживает молодых кинематографистов, помогая им раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. За пять лет Potential воплотила в жизнь 12 проектов, провела 59 событий, приняла более 3 тыс. сценариев и собрала свыше 8 тыс. участников.

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