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Минкультуры поможет отреставрировать Далматовский монастырь в Зауралье

Культура

В ходе реализации нацпроекта «Культура» Курганской области окажут федеральную помощь в восстановлении памятников архитектуры, сельских домов культуры, библиотек и театров

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Минкультуры поможет отреставрировать Далматовский монастырь в Зауралье
Сергей Прокудин Горский. Далматовский Свято-Успенский мужской монастыр. 1912

Курган, 29 октября 2018, 08:43 — REGNUM  Министерство культуры России окажет помощь в реставрации объектов культурного наследия в Курганской области. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе встречи с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Восстановления федеральных памятников, сельских домов культуры, библиотек и театров в Курганской области вошли в мероприятия по реализации национального проекта «Культура».

В частности, речь идёт о восстановлении Далматовского Успенского монастыря, построенного в 1644 году. По словам Вадима Шумкова, храмовый комплекс находится в неудовлетворительном состоянии, многие архитектурные детали утрачены, продолжается разрушение фундаментов. В первую очередь в реставрации нуждается собор Успения Пресвятой Богородицы, стена и башни ансамбля.

Также намечена помощь театру кукол «Гулливер» и Курганскому государственному театру драмы.

Департамент инвестиций и имущества Минкультуры России планирует разработать проектно-сметную документацию, которая позволит оценить стоимость и сроки проведения работ на указанных объектах

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Успенский храм Далматовского монастыря
© Марина Митрохина
Успенский храм Далматовского монастыря
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Сергей Прокудин Горский. Далматовский Свято-Успенский мужской монастыр. Успенский собор. 1912
Сергей Прокудин Горский. Далматовский Свято-Успенский мужской монастыр. Успенский собор. 1912

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