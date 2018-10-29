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В Прикамье началось возведение декораций к фильму «Сердце Пармы»

Культура

Художественную ленту снимут по роману Алексея Иванова

Губаха, Пермский край, 29 октября 2018, 08:00 — REGNUM  На Верхней Губахе Пермского края началось строительство декораций к фильму «Сердце Пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова. На них потратят три тысячи кубометров леса. Когда съемки будут закончены, бывшие декорации пригодятся в качестве историко-туристических объектов, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Съёмки фильма запланированы на лето 2019 года. Кастинг актёров для массовок проведут весной.

Местом действия, согласно роману и сценарию фильма, являются пермские леса (парма). События происходят в XV веке. Речь идёт о присоединении в Московскому княжеству княжества Пермь Великая. В Парму отправляется князь Ермолай. Он рассказывает сыну Михаилу о своей мечте — создать великое княжество, объединив народы. Однако Ермолай погибает. Михаил остается на чужой земле, берет в жёны язычницу и устанавливает хрупкий мир, обретая союзников на Пермской земле. Устанавливается хрупкий мир, а влияние князя Михаила растёт. Но Московское княжество не дремлет: великий князь Иван III решает подчинить себе Михаила и его союзников.

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