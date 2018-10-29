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В Сыктывкаре выберут лучший студенческий голос страны

Культура

За звание победителя проекта поборются 12 финалистов

Сыктывкар, 29 октября 2018, 07:22 — REGNUM  Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение-2018» соберет студентов-вокалистов со всей России в Сыктывкаре с 17 по 21 ноября, об этом сообщает пресс-служба Кемеровского государственного университета.

Творческий конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодёжи «Российская студенческая весна» с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Принять участие в проекте могут молодые талантливые исполнители в возрасте от 16 до 25 лет. Они смогут выступить сольно или в коллективе до пяти человек. При этом все конкурсанты должны быть учащимися высших учебных заведений или профессиональных образовательных организаций России, а также победителями или призерами различных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Для того, чтобы выступить на сцене Универвидения, студентам потребуется преодолеть два этапа: на первом, заочном, будут оцениваться имеющиеся достижения исполнителя; на втором, очном, состоятся конкурсные прослушивания, полуфинал, работа с экспертами проекта и финал.

В итоге за звание победителя проекта поборются 12 финалистов: 10 из них будут определены в ходе конкурсных прослушиваний, еще 2 участников выберут сами конкурсанты и зрители онлайн-трансляции полуфинала. Оценивать исполнителей будут российские деятели культуры: продюсер Владимир Коробка, телеведущая Яна Чурикова, певец Доминик Джокер, певица Юлия Волкова.

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Конкурсы профессионального мастерства
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