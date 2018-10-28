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Национальный музей Дамаска открылся для посетителей впервые с 2011 года

Культура

В церемонии открытия принял участие министр культуры Сирии

Национальный музей Дамаска открылся для посетителей впервые с 2011 года
Национальный музей Дамаска

Дамаск, 28 октября 2018, 22:09 — REGNUM  После семилетнего перерыва вновь открыл свои двери для посетителей Национальный музей Дамаска в Сирии. Как сообщило 28 октября агентство SANA, в церемонии открытия принял участие министр культуры Сирии Мухаммед аль-Ахмед.

Аль-Ахмед расценил открытие музея как признак возрождения культурной жизни в столице Сирии.

Также Аль-Ахмед напомнил, что семь лет назад сирийскими властями было принято решение о закрытии музея, чтобы сохранить в нём все собранные экспонаты.

В связи с открытием музея вход в него 28 и 29 октября сделали свободным для посетителей. Пока открыта только часть залов музея, остальные реставрируются. Был приведён в порядок также музейный парк, в котором часть экспонатов выставлена под открытым небом.

Напомним, что ранее сообщалось, что к открытию музея приурочен международный симпозиум с участием археологов из ряда стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальный музей Дамаска готовится к открытию после реставрации

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