Сето Роган и Майкл Китон снимутся в картине о создателе антивируса

Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Известный голливудские актеры Сет Роган и Майкл Китон примут участие в работе над картиной «Король джунглей», сообщает 26 октября Deadline.

Фильм будет посвящен создателю программного обеспечения Джону Макафи. Режиссеров у картины будет сразу двое: Глен Фикарра и Джон Рекуа, известные своей работой «Я люблю тебя, Филипп Моррис».

Напомним, Джон Макафи известный шотландо-американский программист, основатель компании McAfee, создатель одного из первых антивирусов для компьютеров, а также сканеров для выявления угроз для операционных систем.

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