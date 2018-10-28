Мединский посетил премьеру очередного фильма Кончаловского

Москва, , 19:22 — REGNUM Министр культуры России Владимир Мединский присутствовал во время премьерного показа кинокартины Андрея Кончаловского «Грех», сообщает 28 октября ТАСС.

Глава ведомства, отвечающего за культуру, выразил надежду на успех картины на международных кинофестивалях.

«Кстати, оба предыдущих фильма Кончаловского (Рай, Белые ночи…), также вышедшие при поддержке министерства культуры, собрали коллекцию призов Венецианского и ряда других фестивалей. Желаем удачи и новой картине!», — написал Мединский на своей странице в Twitter.

Напомним, новая картина Андрея Кончаловского повествует о нескольких годах жизни гениального итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти в тот период жизни, когда он был занят росписью Сикстинской капеллы.

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