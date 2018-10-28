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Заключенные в Челябинске создали музыкальную группу

Культура

Заключенные исполняют песни Сергея Лазарева, группы «Руки вверх», а также других известных исполнителей

Челябинск, 28 октября 2018, 19:20 — REGNUM  Преступники, отбывающие наказание в колонии строгого режима в Челябинске, в силу своей любви организовали музыкальную группу, сообщает 28 октября Life.ru.

Заключенные исполняют песни Сергея Лазарева, группы «Руки вверх», а также других известных исполнителей. В местах лишения свободы приветствуется творчество, если оно не противоречит общественным установкам.

Творческое объединение называется «Группа лиц» состоит из четырех человек, отбывающих наказание по 228-й статьей (незаконное приобретение наркотических веществ). Артисты-зэки выступают также с гастролями по соседним тюрьмам.

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