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Скончался один из известнейших польских художников современности

Культура

Ему было 75 лет

Скончался один из известнейших польских художников современности
Images by John «K»
Траурная свеча

Варшава, 28 октября 2018, 15:16 — REGNUM  Известный художник-экспрессионист из Польши Эдвард Двурник умер в Варшаве в возрасте 75 лет, сообщает 28 октября Польское агентство печати.

Живописец был наиболее узнаваемым представителем польского современного искусства. Родился он 19 апреля 1943 года недалеко от Варшавы, а жил и работал в столице государства.

Напомним, Эдвард Двурник за свой жизненный путь нарисовал около 5 тыс. картин, свыше 10 тыс. графических изображений и чертежей. Кроме того принимал участие в создании анимационных фильмов.

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