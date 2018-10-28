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В Москве открылся Десятый международный конкурс духовых инструментов

Культура

В 2018 году соревнования будут проходить по для специальностей «Ударные инструменты» и «Духовой квинтет»

Москва, 28 октября 2018, 14:32 — REGNUM  В Рахманиновском зале консерватории открывается Десятый международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах, сообщает 28 октября ТАСС.

В 2018 году соревнования будут проходить по для специальностей «Ударные инструменты» и «Духовой квинтет».

В конкурсе выступят свыше 20 юных музыкантов из России, Тайваня и Германии. В жюри будут присутствовать известные музыканты как из нашей страны, так и из зарубежья.

Напомним, Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах создан в 2009 году и проходит ежегодно. Целью мероприятия является повышение популярности представленных инструментов, а также стремление открыть молодые таланты.

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