Роман Виктюк отметит день рождения презентацией книги

Москва, , 13:56 — REGNUM Народному артисту России, известному театральному режиссеру Роману Виктюку исполняется 82 года, сообщает 28 октября ТАСС.

Ко дню рождения артиста приурочена его книга «Небо», работа над которой продолжалась с 1999 года.

«К дню рождения Романа Виктюка 28 октября выходит двухтомник «Небо» — плод многолетней работы и сотворчества художественного руководителя театра Романа Виктюка и руководителя литературно-драматургической части театра, театрального критика Татьяны Печегиной», — отмечают в пресс-службе театра, возглавляемого артистом.

Напомним, Роман Виктюк, народный артист России, художественный руководитель театра Романа Виктюка. За долгую карьеру, которая началась в начале 60-х годов, проработал в крупнейших театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Талина и Вильнюса. Снялся в более, чем 10 художественных фильмах.

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