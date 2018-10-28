«Симпсонов» могут избавить от одного из персонажей по причине расизма

Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Авторы популярного мультипликационного сериала «Симпсоны» могут удалить одного из своих героев из-за обвинения в расизме, сообщает 28 октября ТАСС.

Персонаж Апа Нахасапимапетилион может быть заменен другим героем, создать которого было предложено поклонникам мультфильма. Причиной критики стало карикатурное изображение Апы, в частности его индийский акцент.

Напомним, мультсериал «Симпсоны» выходит в США с 1989 года. Он является самым продолжительным в истории американского телевидения. Причиной его популярности стал черный юмор и поднятие остросоциальных тем.

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