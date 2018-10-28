В Амстердаме выбрали лучшие фильмы и сериалы для детей

Амстердам, , 19:59 — REGNUM 26 октября в столице Нидерландов завершился крупнейший международный фестиваль фильмов, телепрограмм, сериалов, видео и новых медиа для детей «Синекид». Судьбу призов определило восемь составов жюри и зрители. На смотре вручается два равнозначных гран-при «Лев Синекид»: первый трофей вручает жюри, а обладатель второго определятся по итогам зрительского голосования, передаёт обозреватель ИА REGNUM.

Приз «Лев Синекид» от жюри за лучший детский фильм и 7500 евро получила Дороти ван ден Берге (Dorothée van den Berghe) за бельгийско-нидерландский фильм «Рози и Мусса» (Rosie & Moussa) о дружбе тяжело переживающей развод родителей девочки и уличного мальчишки. Специального упоминания удостоилась роуд-муви о молодых хулиганах «Зимние мухи» (Winter Flies), произведенная совместными усилиями чешских, словенских, польских и словацких кинематографистов.

Равнозначный приз «Лев Синекид» и 7500 евро достался фавориту зрителей — подростковой истории мальчуковой музыкальной группы «Лос Бандо» (Los Bando), произведенной Норвегией и Швецией.

Российские фильмы были представлены только в одном конкурсе «Синекида» — программе мультфильмов. На приз наравне с зарубежными участниками претендовали: «Девочка, дракон и папа» Евгении Жирковой, «Теория заката» Романа Соколова и «Белоснежье» Ирина Эльшанской, но лучшим мультфильмом был признан «Куап» (KUAP) — швейцарская история жизни головастика, который не превратился в лягушку и остался жить в воде.

Награду за лучший молодежный фильм получила немецко-кенийская драма «Супа Модо» (Supa Modo) о последних неделях жизни смертельно больной 9-девятилетней девочки в родной деревне, жители которой воплощают ее мечту стать супергероем.

В конкурсе голландских семейных фильмов победила драма «Боевая девчонка» (Fight Girl) о том, как увлечение боксом помогает девочке-подростку справляться со своими переживаниями. Фильм получил обе главные награды: приз от жюри вместе с 7500 евро, и приз зрительских симпатий. Отдельно были отмечены победители национальных конкурсов игровых, документальных, анимационных фильмов, игровых и документальных сериалов.

В рамках церемонии была вручена Почетная награда Cinekid за вклад в развитие детского и семейного кино. Ее получила Анне ван дер Стаак (Anna van der Staak) — известный голландский телевизионный продюсер, реализовавшая много успешных проектов в мире детского телевидения.

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