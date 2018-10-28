Документ, заполненный лично Виктором Цоем, не смогли продать на аукционе

Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Анкету о вступлении в Ленинградский рок-клуб, заполненную музыкантом Виктором Цоем не удалось продать на аукционе «Литфонд» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 27 октября новостной портал Gazeta.SPb.

В документе указаны анкетные данные Цоя, адрес проживания, каким музыкальным инструментом он владеет и его любимые советские и зарубежные рок-группы. Анкета была заполнена музыкантом в 1985 году, её подлинность была подтверждена экспертами «Литфонда».

Стартовая цена лота начиналась от 950 тысяч рублей. Но ни одного предложения о покупке документа не поступило. Существует предположение, что провал торгов связан с заявлением историка советской и российской рок-музыки, автора рок-энциклопедии Ленинграда-Санкт-Петербурга Андрея Бурлаки, который накануне усомнился в подлинности анкеты, объявив, что настоящий документ находится у него.

Не нашла покупателей и книга «Детектив и политика» 1989 года выпуска с автографом Цоя. За этот лот на аукционе была назначена стартовая цена 20 тысяч рублей.

О дальнейшей судьбе выставленных на аукционе раритетов пока не сообщается.

Напомним, что ранее аукционный дом «Литфонд» заявлял о своих планах в ноябре этого года провести торги, на которых будут выставлены номерные знаки автомобиля, в котором разбился Виктор Цой. Директор «Литфонда» Андрей Бурмистров утверждает, что этот раритет принесли люди, нашедшие номерной знак при разборе гаража в Юрмале.

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