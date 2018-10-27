Специалисты со всего мира в Амстердаме обсудили перспективы детского кино

Амстердам, , 20:19 — REGNUM С 23 по 26 октября в Амстердаме в рамках международного медиафестиваля «Синекид» прошла четырехдневная конференция для профессионалов. В насыщенной деловой программе традиционно приняли участие деятели детского кино, организаторы фестивалей со всего мира, специалисты в сфере медиа, кинематографа и образования. Это мероприятие каждый год позволяет найти новых партнеров для реализации и развития своих проектов, почерпнуть новые идеи для работы и поделиться опытом с единомышленниками, передаёт обозреватель ИА REGNUM.

В первый день программы, 23 октября, в Амстердамской Музее кино EYE состоялся семинар по медиаграмотности. Модератором мероприятия выступил кинематографист и преподаватель Джорди Вийанальда (Jordi Wijnalda), ключевым спикером — специалист по педагогике Клер Бунстра (Claire Boonstra). Она обозначила основные вопросы, на которые участники встречи в течение дня искали ответы: «Каковы цели кинообразования?», «В чем секрет успешного преподавания?», «Как увлечь детей процессом обучения?», «Что сейчас нужно для повышения кинограмотности по всему миру?».

Затем участники разделились на три группы, каждая из которых изучала один из актуальных аспектов области. Первая обсуждала, как совместными усилиями сделать кинообразование заметным и значимым для всего мира. Вторая — необходимые шаги для реализации успешного сотрудничества друг с другом. Третья — проблемы интеграции медиаобразования в традиционные обучающие методики и перспективы включения кино как предмета в школьную программу во всей Европе. В каждой группе работало по 4−5 лекторов, представляющих доклады на обозначенную тематику. В финале участники объединились в большой аудитории, чтобы подвести итоги семинара и поделиться своими выводами.

Во второй день конференции на основной фестивальной площадке — «Вестерфабрик» — состоялся индустриальный форум. На нем профессионалы делились идеями по развитию движения детского и семейного кино, историями своих успехов и удачными находками. Впервые это мероприятие было проведено в новой, интерактивной форме, не похожей на традиционную серию лекций в большой аудитории пассивных слушателей. Организаторы «Синекид» разделили участников на 15 малых групп и дали возможность пообщаться с экспертами за небольшими круглыми столами. Таким образом, каждый смог принять участие в пяти обсуждениях.

25 октября состоялся питчинг — конкурс проектов. Здесь были представлены идеи двадцати новых проектов для детей — полнометражных фильмов и мультфильмов, анимационных, документальных и игровых сериалов. Каждому было уделено по пять минут, в течение которых авторы старались зажечь своими планами потенциальных партнеров и жюри. Лучшие проекты определили эксперты из Евримажа — Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката. В итоге гранд в 20 тысяч евро получили авторы чешско-словацкого анимационного полнометражного фильма «Тони, Шелли и Гений» (Tony, Shelly & Genius) — рождественской истории о дружбе десятилетних детей: чудаковатой дочки балерины и больного мальчика, ведущего закрытый образ жизни.

В заключительный день конференции профессионалы получили возможность провести индивидуальные встречи, а участники питчинга представили свои идеи целевой аудитории — детям, которые дали кинематографистам свои советы, поделились впечатлениями и помогли взрослым сделать их проекты наиболее понятными, близкими и интересными именно для маленьких зрителей. Деловая программа «Синекид» завершилась одновременно с кинофестивалем награждением лучших участников и вручением наград.

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