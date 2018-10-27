Международная выставка «Техника в масштабе» открылась в Туле

Тула, , 17:49 — REGNUM Международная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе» открылась в Тульском государственном музее оружия, сообщает 27 октября газета «Тульские известия».

На выставке представлены работы участников из одиннадцати стран, в том числе из Аргентины, Польши, Вьетнама, Италии, Норвегии. Также в мероприятии принимают участие представители из 35 регионов России.

Экспозиция выставки включает более 800 моделей самолётов, кораблей, военной техники. Также вниманию посетителей представлены коллекции военно-исторической миниатюры, ранее занимавшие призовые места на российских и международных выставках. Такова, например, коллекция руководителя секции военно-исторической миниатюры Московского военно-исторического общества Юрия Алексеева. Алексеев установил в 2017 году мировой рекорд, выстроив самую длинную линию из 700 солдатиков.

На выставке представлены также работы детских клубов стендового моделизма.

Выставка будет работать до 11 ноября. До закрытия состоится конкурс, на котором определят победителей во взрослой и детской возрастной категории по различным номинациям.

Напомним, что выставка «Техника в масштабе» проводится в этом году в двенадцатый раз. В прошлом году мероприятие посетили около 50 000 человек. До прошлого года включительно выставка имела региональный статус, в этом году мероприятие стало международным.