Остатки деревянных зданий XVII-XVIII века были найдены в центре Москвы

Москва, , 16:26 — REGNUM Следы городской застройки, относящиеся к XVII—XVIII веку нашли в центре Москвы, во время проведения работ по благоустройству Серебрянической набережной реки Яузы, сообщил 27 октября в своём Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Были найдены остатки двух деревянных срубов, один из которых, как заключили археологи, был промышленным цехом, предположительно красильней, второй же сруб использовался в качестве жилья.

По словам Собянина, найденные предметы быта и фрагменты зданий расскажут специалистам многое о жизни горожан в тот период времени.

Среди артефактов, найденных на Серебрянической набережной были обнаружены литейные формы, различные украшения, монеты, пломбы красильных фабрик и предметы домашнего обихода.

Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов заявил, что остатки найденных срубов будут законсервированы, а все найденные артефакты передадут в музей города после предварительной реставрации.

Напомним, что ранее в районе Гончарной набережной на берегу Москвы-реки, во время прокладки инженерных коммуникаций, была найдена часть ночлежного дома конца XIX века с подвалом, где обнаружены фрагменты калориферной печи, а также изразцы и части напольной керамической плитки. Кроме того, археологи обнаружили предметы быта и осколки посуды. Все артефакты предполагается передать в музеи Москвы, найденное здание будет законсервировано