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Фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове выйдет в ноябре

Культура

В роли Александра Вампилова актер Андрей Мерзликин

Фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове выйдет в ноябре
Цитата из х/ф «Облепиховое лето». Реж. Виктор Алфёров. 2018. Россия
Андрей Мерзликин в роли Александра Вампилова

Москва, 27 октября 2018, 14:37 — REGNUM  15 ноября на широкий экран выходит лента режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето». По сути, это первый биографический киноочерк о жизни замечательного драматурга Александра Вампилова. Все его пьесы — а их всего 10, и рассказы — около 70 — пронизаны щемящей человеческой болью, страстной неприкаянностью: «Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Прощание в июне»… Режиссер Виктор Алферов одним из виновников пограничного состояния считает безотцовщину — отец писателя был расстрелян в 1938 году, кода Александр был маленьким. Другая — кабинетная затхлость, в которой молодой драматург задыхался. Он не дожил до 35-летия, трагически утонул в Байкале. В главной роли — Андрей Мерзликин.

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Культурная хроника
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