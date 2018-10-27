Фильм «Облепиховое лето» о драматурге Александре Вампилове выйдет в ноябре

Москва, , 14:37 — REGNUM 15 ноября на широкий экран выходит лента режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето». По сути, это первый биографический киноочерк о жизни замечательного драматурга Александра Вампилова. Все его пьесы — а их всего 10, и рассказы — около 70 — пронизаны щемящей человеческой болью, страстной неприкаянностью: «Утиная охота», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Прощание в июне»… Режиссер Виктор Алферов одним из виновников пограничного состояния считает безотцовщину — отец писателя был расстрелян в 1938 году, кода Александр был маленьким. Другая — кабинетная затхлость, в которой молодой драматург задыхался. Он не дожил до 35-летия, трагически утонул в Байкале. В главной роли — Андрей Мерзликин.