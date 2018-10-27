В Москве представят премьеру — балет «Пижамная вечеринка»

Москва, , 14:11 — REGNUM 27 октября Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского м Вл.И. Немирович-Данченко представит вечер одноактных балетов — «Кончерто барокко/Восковые крылья/Пижамная вечеринка». И если «Кончерто» в постановке блестящего Джорджа Баланчина уже очень известно (мировая премьера прошла в 1941 году), то два других будут открытием для любителей хореографии: первый поставил балетмейстер Иржи Килиан в 1997 году в Гааге, но в России он практически не показывался. А вот «Пижамная вечеринка» — это реально мировая премьера. Удивительный спектакль Андрея Кайдановского о «никогда не взрослеющих мужчинах» (определение постановщика). В музыкальной основе 12 произведений — от Дмитрия Шостаковича и романсов до хаки племени маори в Новой Зеландии и кинохитов.