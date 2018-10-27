Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера

Москва, , 13:46 — REGNUM Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев снимется в главной роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Об этом сообщил в своем Twitter спортивный комментатор и журналист Илья Казаков.

На роль Кисы Воробьянинова выбрали актера Дмитрия Назарова. В скором времени начнутся съемки.

Ранее Нагиев признавался, что ему поступило предложение исполнить роль Остапа Бендера, но он не сразу на него согласился.

Напомним, новая экранизация «12 стульев» не будет похожа на своего знаменитого предшественника. Создатели фильма не будут концентрироваться на музыкальном сопровождении фильма, а поместят его в исторический контекст.

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