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В Воронеже открывается Детский театральный фестиваль «Маршак»

Культура

На нем будет показано 29 спектаклей

В Воронеже открывается Детский театральный фестиваль «Маршак»
Леонид Соломаткин. Репетиция в сарае (Детский театр). 1867

Воронеж, 27 октября 2018, 13:22 — REGNUM  27 октября в Воронеже открывается Детский театральный фестиваль «Маршак». В программе 2018 года 29 спектаклей 17 театров из 7 городов, в том числе двух зарубежных. Но про традиции свои работы покажут не только профессиональные коллективы, и сами дети — участники театральных студий и школ. Как всегда с нетерпением ожидаются выступления московского «Театриума на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой: на этот раз они привезли в Воронеж мюзикл «Принц и нищий» и «Японская сказка. Меч самурая». Также к японскому наследию обратился петербургский «Упсала-цирк»: он представит премьеру «Я Басё» по мотивам японских трехстиший — хокку.

На каждом фестивале показывается и спектакль, созданный по мотивам произведений замечательного детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. В честь уроженца Воронежа и назван этот большой театральный детский форум.

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Культурная хроника
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