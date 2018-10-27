Lucasfilm отказался от съемок спин-оффа «Звездных войн»

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Компания Lucasfilm не будет снимать спин-офф «Звездных войн» про наемника Бобу Фета, сообщает 27 октября Variety.

В настоящий момент причина подобного развития сюжета не объясняется. Известно лишь то, что совместная работа над проектом Lucasfilm и Disney приостановлена.

Напомним, культовый кинофильм «Звездные войны» был создан Джорджем Лукасом в 1977 году, в последствие вышли пять фильмов с продолжением саги. После чего создатель популярной киновселенной принял решение о продаже бренда.

После чего компания Disney начала снимать новые фильмы, понимая что высокая популярность сериала принесет солидные доходы, что и произошло: седьмая часть киноэпопеи принесла свыше $2 млрд в прокате.

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