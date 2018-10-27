Суббота, 27 Октября 2018 года
13:31:45 МСК

В Москве пройдет концерт «Три столетия русской хоровой музыки»

Культура

Он состоится в Колонном зале Дома Союзов

Москва, 27 октября 2018, 12:59 — REGNUM  6 ноября в Колонном зале Дома Союзов пройдетконцерт «Три столетия русской хоровой музыки». На нем выступят Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова и Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».

В программе масштабного форма хоровой музыки произведения отечественных классиков: Дмитрия Бортнянского, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других. Также прозвучат русские народные песни.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить