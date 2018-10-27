В Москве пройдет концерт «Три столетия русской хоровой музыки»

Москва, , 12:59 — REGNUM 6 ноября в Колонном зале Дома Союзов пройдетконцерт «Три столетия русской хоровой музыки». На нем выступят Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова и Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».

В программе масштабного форма хоровой музыки произведения отечественных классиков: Дмитрия Бортнянского, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других. Также прозвучат русские народные песни.