В Москве в Доме музыки выступит король фламенко Диего Эль Сигала

Москва, , 12:45 — REGNUM 27 октября в Светлановском зале Московского Международного Дома музыки выступит один из самых известных исполнителей фламенко Диего Эль Сигала. Он представит на суд московской публики свое лучшее шоу «Lagrimas Negras» («Черные слезы»). Этим выступлением он отметит 15-летие выхода платинового диска этого музыкально-хореографического спектакля. Это будет единственное представление в России в рамках мирового турне.

Мощное, чуть хрипловатое и очень проникновенное пение цыгана-кале из старинной музыкальной династии завораживает зрителя. Чувственные ритмы фламенко никого не уставляют равнодушными. Эль Сигала выпустил семь альбомов. Обладатель многих престижных музыкальных премий. Последние увлечения — африканские народные песни и сальса.