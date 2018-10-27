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В Москве в Доме музыки выступит король фламенко Диего Эль Сигала

Культура

Музыкант представит свою лучшую программу «Lagrimas Negras» («Черные слезы»)

В Москве в Доме музыки выступит король фламенко Диего Эль Сигала
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Диего Эль Сигала

Москва, 27 октября 2018, 12:45 — REGNUM  27 октября в Светлановском зале Московского Международного Дома музыки выступит один из самых известных исполнителей фламенко Диего Эль Сигала. Он представит на суд московской публики свое лучшее шоу «Lagrimas Negras» («Черные слезы»). Этим выступлением он отметит 15-летие выхода платинового диска этого музыкально-хореографического спектакля. Это будет единственное представление в России в рамках мирового турне.

Мощное, чуть хрипловатое и очень проникновенное пение цыгана-кале из старинной музыкальной династии завораживает зрителя. Чувственные ритмы фламенко никого не уставляют равнодушными. Эль Сигала выпустил семь альбомов. Обладатель многих престижных музыкальных премий. Последние увлечения — африканские народные песни и сальса.

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Культурная хроника
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