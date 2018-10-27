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Московский Театр имени Пушкина представит премьеру по пьесе Генрика Ибсена

Культура

27 и 28 октября состоятся премьерные показы

Московский Театр имени Пушкина представит премьеру по пьесе Генрика Ибсена
Джеймс Хэйллар. В театре

Москва, 27 октября 2018, 12:50 — REGNUM  Московский театр имени Александра Пушкина поставит пьесу Генрика Ибсена «Гедда Габлер», автором постановки станет режиссер Анатолий Шульев, сообщает 27 октября ТАСС.

Главную роль в спектакле исполнит ведущая артистка театра Александра Урсуляк, по мнению которой подобная роль всегда вызов, поэтому и играть ее доставляет удовольствие.

«Сыграть Гедду Габлер — звучит как вызов. Всегда интереснее рассказывать историю. В данном случае это короткий промежуток в жизни женщины, трагически оканчивающийся гибелью», — отметила Урсуляк.

Премьера спектакля состоится уже сегодня, 27 октября. В воскресенье 28 октября состоится второй премьерный показ.

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