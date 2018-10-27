Антироссийская картина провалилась в прокате на Украине

Киев, , 12:39 — REGNUM Украинская кинокартина «Позывной Бандерас» провалилась в прокате на территории Украины, сообщает 27 октября Lenta.ru.

Бюджет фильма составлял порядка 40 млн гривен и за первые дни собрал лишь порядка 900 тыс. гривен. 50% финансирования пришло из украинского министерства культуры.

Напомним, фильм «Позывной Бандерас» является пропагандистской лентой, повествующей о военных действиях на территории Донбасса. Автор фильма представляет события с точки зрения официальной идеологии Киева, поэтому его низкая популярность на территории страны является весьма показательной.

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