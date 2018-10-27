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Телесеть HBO ввела должность юриста по сексуальным сценам

Культура

Работник будет следить за нарушением прав человека во время съемок интимных сцен

Телесеть HBO ввела должность юриста по сексуальным сценам
larsjuh
Подглядывание в замочную скважину

Вашингтон, 27 октября 2018, 11:45 — REGNUM  Компания HBO взяла в штат юриста, занимающегося отслеживанием интимных сцен, сообщает 27 октября InterМедиа.

В задачу работника будет входить присутствие на съемках эротических сцен с целью выявления правонарушений, в частности юрист должен пресекать нарушение достоинства и чувства участников съемок.

Напомним, подобное новшество было введено после того, как актриса Эмили Мид во время съемок одной из эротических сцен заявила, что почувствовала себя не комфортно и попросила привести на съемку юриста.

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