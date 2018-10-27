Джигарханян не смог посетить спектакль, приуроченный к своему дню рождения

Москва, , 11:21 — REGNUM Известный актер театра и кино Армен Джигарханян не смог посетить премьерный показ спектакля «Мольер» в своем театре по состоянию здоровья, сообщает 27 октября «Российский диалог».

Артист уже пятый раз в 2018 году попадает в больницу. В настоящее время врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

«Мы, конечно, до последнего надеялись. Но нет такой возможности. Я с ним созванивался, ему нужно проходить процедуры», — заявил режиссер Сергей Виноградов.

Напомним, спектакль «Мольер» основывается на произведении Михаила Булгакова «Кабала Святош». Спектакль был создан к дню рождения Джигарханяна.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы РФ по культуре скорбит о Николае Караченцове