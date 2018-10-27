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Джигарханян не смог посетить спектакль, приуроченный к своему дню рождения

Культура

Артист уже пятый раз в 2018 году попадает в больницу

Джигарханян не смог посетить спектакль, приуроченный к своему дню рождения
Цитата из к/ф «Домовой». реж Карен Оганесян. 2008. Россия
Армен Джигарханян

Москва, 27 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Известный актер театра и кино Армен Джигарханян не смог посетить премьерный показ спектакля «Мольер» в своем театре по состоянию здоровья, сообщает 27 октября «Российский диалог».

Артист уже пятый раз в 2018 году попадает в больницу. В настоящее время врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

«Мы, конечно, до последнего надеялись. Но нет такой возможности. Я с ним созванивался, ему нужно проходить процедуры», — заявил режиссер Сергей Виноградов.

Напомним, спектакль «Мольер» основывается на произведении Михаила Булгакова «Кабала Святош». Спектакль был создан к дню рождения Джигарханяна.

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