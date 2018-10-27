Суббота, 27 Октября 2018 года
11:47:30 МСК

Российская картина поборется за «Золотой глобус»

Культура

Фильм уже был отмечен на фестивале в Каннах

Российская картина поборется за «Золотой глобус»
Цитата из к/ф «Человек, который удивил всех». реж Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2018. Россия, Эстония, Франция
Болен

Москва, 27 октября 2018, 10:59 — REGNUM  Кинокартина «Человек который удивил всех» выдвинут на престижную американскую премию «Золотой глобус», сообщает 27 октября РИА Новости.

Фильм уже получил награду на Венецианском кинофестивале в номинации «Горизонты». Актриса Наталия Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль.

«Мы зарегистрировали и выдвинули на «Золотой глобус» фильм «Человек, который удивил всех». Это единственная российская картина, которая в этом году получила приз на престижном Венецианском кинофестивале, и мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам», — подчеркнула генеральный продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Фильм «Человек, который удивил всех» повествует о мужчине, который сталкивается лицом к лицу с неизлечимой болезнью. В попытке преодолеть неизбежное он полностью меняет себя, свою жизнь, свою личность.

Читайте ранее в этом сюжете: У блокадной доски на Невском протестовали против «Праздника» Красовского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наше кино
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить