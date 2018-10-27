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В Дарвиновском музее в Москве состоится праздник — День Лешего

Культура

Очаровательные лешие, кикиморы, и другая симпатичная лесная нечисть ждет Вас в музее

В Дарвиновском музее в Москве состоится праздник — День Лешего
Михаил Врубель. Пан (фрагмент). 1899

Москва, 27 октября 2018, 10:38 — REGNUM  27 октября в Дарвиновском музее в Москве пройдет большой фестиваль зримых и незримых обителей парков и лесных зон столицы — День Лешего. Дети, а также их родители, могут целый день вместе со всякой симпатичной нечистью безобразничать, проказничать и, как ни странно, узнавать много нового из жизни леса. Посетителей ждут увлекательные игры, всевозможные квесты, мастер-классы поделок. Лесных обитателей в этот день будут чествовать все работники музея, поэтому приходить надо в образе лесовиков, бабок-ёжек и кикимор — их вообще пускают без билета!

Здесь же можно будет самому изготовить всесильный оберег от нечисти, подержать на руках хрупкую бабочку, узнать чудодейственные свойства корней растений, и даже прогуляться по лесу с корзинкой в поисках грибов.

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Культурная хроника
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